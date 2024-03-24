В зоне СВО запустили тесты 3D-печати высокодефицитных деталей военной техники

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 57 0

МО РФ: новый комплекс в зоне СВО будет изготавливать высокодефицитные детали

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Аддитивная установка «проверяется боем» прямо в полевых условиях.

В зоне специальной военной операции специалисты ремонтно-восстановительных подразделений группировки войск «Восток» приступили к пробе и установлению качеств экспериментального мобильного аддитивного комплекса. Он будет использоваться для изготовления нужных деталей, находящихся в высоком дефиците и необходимых для ремонта поврежденной техники. Кадрами процесса работы поделились в Минобороны РФ.

Аддитивная установка «проверяется боем» прямо в полевых условиях: в ремонтно-эвакуационной части группировки войск «Восток» в близости от зоны боевых действий. Свою высокую эффективность новейшая технология изготовления резинотехнических деталей и запасных частей на 3D-принтере уже доказала.

На комплексе, который оборудован специальными принтерами, работники изготавливают необходимые детали и комплектующие из резины для поврежденной во время боев оборудования. Инновация позволяет создавать недостающие запчасти и проводить ремонт техники практических в любых условиях. Логистика больше не является проблемой — любую нужную деталь выпустят в полном соответствии со всеми характеристиками.

«Это комплекс полного цикла, позволяющий выпускать свыше 10 деталей в день в условиях работы одной смены, которая может быть увеличена при постановке задач до трехсменного режима круглосуточного выпуска изделий», — рассказал начальник мобильного аддитивного комплекса группировки войск «Восток» Игорь.

Он также добавил, что новые детали могут быть выпущены менее чем за сутки с момента их поступления в работу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как планирующие бомбы изменили ситуацию в зоне СВО.

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