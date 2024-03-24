ВКС РФ нанесли удар по ключевым объектам критической инфраструктуры ВСУ

Прицельные удары по объектам электроэнергетики Украины позволили российским силам укрепить свои позиции.
Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев
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Воздушно-космические силы России нанесли групповой удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Всего несколько выстрелов высокоточным оружием большой дальности и помощь дронов позволили российско стороне окончательно перераспределить положение сил на поле боя, а заодно нанести урон по объектам электроэнергетики и газодобывающей отрасли.
По официальным сообщениям Минобороны РФ, из строя на украинской стороне оказались выведены несколько предприятий промышленности, отвечающие за изготовление и ремонт оружия. Кроме них, ВСУ лишились нескольких объектов военной техники, поставляемой европейскими партнерами в качестве мер поддержки Киева в «украинском конфликте».
В довершение в ведомстве отметили, что все поставленные перед бойцами задачи были достигнуты, а цели поражены в соответствии с заданным планом.
Чуть ранее определенных успехов достигли и бойцы, отвечающие за управление беспилотников. По информации Минобороны, дроны продолжают наносить потери труднозаменяемым системам ПВО Вооруженных сил Украины, быстро обнаруживая и уничтожая лучшее оружие соперника.
Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ потеряли более трех тысяч боевиков за неделю на белгородском направлении.
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