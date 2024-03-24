Второй обвиняемый по делу о теракте в «Крокусе» Рачабализода признал вину

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин Срочная новость 26 0

Под стражей он пробудет до 22 мая.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Второму обвиняемому в теракте в «Крокус Сити Холл» Рачабализоде Саидакрами Муродали избрана мера пресечения. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

Басманный суд принял решение заключить мужчину под стражу до 22 мая. Обвиняемый по статье УК «Террористический акт» Рачабализода признал вину.

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