Эксперты оценили инициативу вооружить охрану торговых центров в Москве

Известия: в российских ТЦ может появиться вооруженная охрана
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков
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Трагедия в «Крокусе» заставила представителей бизнеса задуматься об изменениях в работе.
Решения об усилении мер безопасности на торговых объектах могут быть объявлены уже в начале недели. Один из возможных сценариев — появление на входах в московские ТЦ вооруженной охраны, пишут «Известия».
Рассматриваются сотрудники Росгвардии, полиции, вневедомственной охраны и частных охранных предприятий (ЧОП) с соответствующими лицензиями. Власти Москвы и владельцы бизнеса обсуждают этот вопрос, рассказал президент Союза торговых центров (СТЦ) Булат Шакиров.
Пока неясно, достаточно ли у города ресурсов для исполнения плана. Сегодня в столице работают около 500 торговых центров, в каждом из них несколько входов, у которых должны дежурить охранники.
Реализация идеи о вооруженных стражах правопорядка возможна, по мнению Шакирова, только если будут привлечены ЧОПы. С другой стороны, не все подобные организации могут предоставить достаточно квалифицированных сотрудников с оружием.
Так считает генеральный директор группы охранных предприятий «Радон» Юрий Сердюк. Он назвал план в целом противоречивым, так как многие охранники не подготовлены для работы в зданиях с большим потоком на входе и выходе.
Возможностей отвлечься за 24 часа смены — масса. Справиться с такой работой может не каждый.
«Плюс к этому охрана в ТЦ не готова к столкновению с подготовленными людьми с оружием. Ее задача — обезвредить нарушителя с помощью дубинки и баллончика, затем передать его полиции, в крайнем случае — применить оружие, но в местах массового скопления людей это нецелесообразно», — отметил Сердюк.
Глава Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов в свою очередь заявил, что появление вооруженных охранников в ТЦ поможет успокоить граждан и удержать определенный уровень посещаемости. По его словам, владельцы бизнеса в сфере торговли не ожидают снижения количества покупателей в ближайшее время.
Дело в том, что эти показатели уже планомерно падают, так как все активнее развивается онлайн-шопинг.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. За несколько минут до начала концерта группы «Пикник» мужчины в камуфляже с автоматами открыли огонь по людям, потом разгорелся пожар.
К концу выходных концертный зал оказался сильно разрушен. Возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт».
Задержаны 11 подозреваемых, четверо уже отправлены в СИЗО. По последним данным, погибли 137 человек, 182 числятся пострадавшими.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что компания Crocus Group пообещала восстановить концертный зал после страшного теракта.
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