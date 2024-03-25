Скорбим 22.03.2024: в России проходят акции памяти жертв теракта в «Крокусе»

Белая стая журавлей уже стала символом трагедии.

Вся страна переживает минуты скорби. Трагедия в «Крокусе» не оставила равнодушными взрослых и детей. В память о погибших в теракте жители разных городов вырезают и складывают из бумаги журавлей и размещают их силуэты на окнах.

К всероссийской акции присоединились и жители новых регионов. Вот такие кадры пришли к нам из Запорожской области.

Белые птицы появились в окнах домов в Псковской и Ленинградской областях, в Тюменской, Кировской, в Краснодарском крае, в Еврейской автономной области и много где еще. Белые журавли зажглись на уличных экранах и цифровых билбордах.

А началась памятная акция, конечно, у «Крокус Сити Холла». Накануне на место трагедии пришли сотни людей. Из свечей сложили слово «скорбим» и дату теракта, который навсегда останется в памяти как один из самых кровавых. На уцелевшей стене концертного зала появилась цифровая проекция — под песню «Журавли» Муслима Магомаева в небо взмыла белая стая.

Жители Петербурга собрались на Дворцовой площади. Люди пришли с горящими лампадками и выстроились в живую инсталляцию, сложив слова «Петербург скорбит».

Подобные памятные акции организуют и в других городах. Люди продолжают нести свечи, цветы и мягкие игрушки к стихийным мемориалам. В книгах соболезнования оставляют слова сочувствия и поддержки.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Там должен был состояться концерт группы «Пикник», но он так и не успел начаться. Боевики открыли огонь по мирным людям, а после устроили масштабный пожар, спровоцировавший обрушение части здания.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, составляет 137 человек, в том числе три ребенка. Пострадали еще 180 человек, включая несовершеннолетних.

Силовикам удалось оперативно задержать 11 подозреваемых. Четверо фигурантов, задержанных в Белгородской области при попытке пересечь границу с Украиной, отправлены в СИЗО до 22 мая.

Ранее 5-tv.ru показывал, что что осталось от концертного зала «Крокуса» после теракта.