В Кремле назвали меры по обеспечению безопасности россиян от действий Украины

Что сказал Дмитрий Песков по этому поводу?

Исходя из того, что говорит президент России Владимир Путин, страна должна нивелировать военный потенциал Украины для обеспечения безопасности. Об этом aif.ru заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Вот из этого надо исходить. И действовать таким образом, чтобы военный потенциал киевского режима не мог угрожать безопасности наших людей, наших регионов», — сказал чиновник.

Еще один пункт — полностью взять под контроль территорию четырех новых субъектов, добавил Песков.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.