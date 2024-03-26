Рогов рассказал, что было уничтожено в результате удара по Одессе

|
Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 27 0

Рогов: при ударе по Одессе поражены место дислокации СБУ и склад боеприпасов

Рогов рассказал, что было уничтожено в результате удара по Одессе

Фото: www.globallookpress.com / Abed Rahim Khatib

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

В частности, был поражен ведомственный санаторий СБУ.

Место дислокации личного состава СБУ и крупный склад боеприпасов ВСУ поражены ракетным ударом в Одессе. Об этом РИА Новости заявил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

«От источников из Одессы поступила информация, что в результате ракетного удара поражен крупный склад ВСУ с боеприпасами с последующей продолжительной детонацией», — сказал политик.

Помимо этого, поражен ведомственный санаторий СБУ. Он являлся местом дислокации личного состава, уточнил Рогов.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Кремле назвали меры по обеспечению безопасности россиян от действий Украины.

Тема:
Спецоперация
26 мар
В Кремле назвали меры по обеспечению безопасности россиян от действий Украины
25 мар
Путин констатировал полный провал контрнаступления ВСУ
25 мар
«Территориальный раздел»: экс-посол Британии призвал к переговорам по Украине
25 мар
«Красная линия»: Сийярто высказался о возможности отправки войск Венгрии на Украину
25 мар
«Смертельные качели»: на Украине рассказали о тактике армии России в зоне СВО
25 мар
Власти Запорожской области сообщили о прорыве обороны ВСУ у села Вербовое
25 мар
До 120 боевиков ВСУ и шесть танков: Минобороны РФ о ситуации под Авдеевкой
25 мар
«Предупреждение для НАТО»: Британия об уничтожении Россией истребителей F-16
25 мар
Украинские СМИ заявили о взрывах в Киеве и районе аэропорта Жуляны
25 мар
Пушилин заявил о продвижении российских бойцов в районе Часов Яра
Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
92.78
0.17 100.37
0.15
Погружение в коридор затмений: китайский гороскоп на неделю с 25 по 31 ма...

Последние новости

3:36
Все стало на свои места: куда поехали террористы из «Крокус Сити Холла»
3:21
Рогов рассказал, что было уничтожено в результате удара по Одессе
2:48
«Решили все взять в свои руки»: как подростки-герои спасали людей в «Крокусе»
2:29
Заметают следы? Зачем Запад винит афганское крыло ИГ* в теракте в «Крокусе»
2:15
Совещание с Путиным после теракта в «Крокусе». Главное
2:13
В Кремле назвали меры по обеспечению безопасности россиян от действий Украины

Сейчас читают

«Понятийный отказ от государства»: страсти по Парижу, две стороны медали и совесть
Нет среди погибших: россияне ищут родных, пропавших после теракта в «Крокусе»
Это яркий почерк Ми-6? Кто стоит за расстрелом в «Крокусе» — самым страшным терактом последних лет
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок