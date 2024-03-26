Финансовый казус: США выделили Украине уже потраченные 300 млн долларов
Politico: США выделили Украине уже потраченные деньги
Фото, видео: www.globallookpress.com / Juan Moreno; 5-tv.ru
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Американцы все еще пытаются показать мнимое единство демократов и республиканцев в поддержке Киева.
США выделили Украине деньги, которые уже потратили. О финансовом казусе пишет Politico. Речь о сумме в 300 миллионов долларов, которую Конгресс с большим трудом согласовал несколько дней назад.
Более того, этот пакет помощи стал первым для Киева в нынешнем году. Единственная проблема — денег на самом деле уже давно нет. Они были включены во временный план финансирования Пентагона еще в ноябре прошлого года. А сейчас информация о выделении денег — не более, чем пиар-ход, чтобы показать мнимое единство демократов и республиканцев в поддержке Украины.
Россия продолжает проведение специальной военной операции по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. О ее начале президент Владимир Путин сообщил 24 февраля 2022 года. Тогда власти ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью на фоне участившихся обстрелов со стороны киевского режима.
Ряд западных стран назвал спецоперацию России «вторжением» и поддержал Украину. С первых дней СВО они предоставляли оружие и деньги Киеву, однако перед новым годом Белый дом проинформировал о том, что деньги на нужды ВСУ у США заканчиваются.
Ранее 5-tv.ru писал, что Украина забила тревогу из-за потери позиций.
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