Минобороны РФ сообщило о групповом ударе по центрам принятия решения на Украине

Российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием по центрам принятия решения на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России, приводя данные из зоны спецоперации за сутки.

Для нанесения ударов применялось оружие морского и наземного базирования, а также беспилотники.

«Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар <…> по центрам принятия решения, объектам СБУ, предприятиям военно-промышленного комплекса, а также местам дислокации украинских нацформирований и иностранных наемников», — говорится в сводке.

В Минобороны отметили, что все объекты были поражены, цели удара достигнуты.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о проведении СВО было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские войска нанесли ряд ударов по общежитию Харьковского национального университета внутренних дел и танковому училищу Вооруженных сил Украины (ВСУ).