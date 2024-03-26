Советы психолога: как помочь себе и близким пережить трагедию в «Крокусе»

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 33 0

Психолог Никишина: пострадавшим в «Крокусе» нужна психологическая помощь

Советы психолога: как помочь себе и близким пережить трагедию в «Крокусе»

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Справиться с травмирующим опытом, каким бы тяжелым он ни был, сложно, но все-таки возможно.

В подмосковном «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта произошла трагедия, которая потрясла весь мир: группа боевиков совершила теракт за несколько минут до начала концерта группы «Пикник». По последним данным, погибли 139 человек.

Многим людям, которые были в центре событий и пережили это зверство, сейчас требуется психологическая помощь. О том, как вернуться к спокойной жизни, рассказала доктор психологических наук Вера Никишина для URA.RU.

Подобные ужасные события, естественно, не проходят бесследно в жизни человека, в том числе, и для психики. Это вызывает и стресс, и тревожность, и страх, и апатию, а также уныние.

«Влияние теракта ощущается в реальном времени и приводит к резкому изменению эмоционального состояния людей или стрессовому расстройству. СМИ также усиливают подъем эмоций. Возникает чувство страха и тревожности», — рассказала психолог.

По словам специалиста, после пережитого травматического события мы перестаем контролировать эмоции, которые остры как никогда. Такое состояние легко провоцирует появление панических атак, агрессии, потерянности, слезных истерик и повышенной опасности фобий.

Как понять, что вам нужна помощь

Наш мозг ожидает каждый раз, что дискомфорт пройдет, однако травма никуда не исчезает, а лишь перетекает в другие расстройства психики. Выявить изменения в ментальном состоянии самостоятельно почти невозможно. Если трагедия мешает вам полноценно жить, то самое время обратиться к специалисту.

Как оказать себе помощь

После пережитого ваша главная задача состоит в том, чтобы сосредоточиться на соблюдении режима сна и питания. Вам необходимо регулярно принимать пищу и стараться просыпаться в одно и то же время. Тогда в будущем не будет плохих последствий для здоровья.

Старайтесь как можно меньше читать сейчас о теракте. Не давайте новостям овладеть вашим состоянием. Окружите себя близкими людьми дома.

«Спокойствие и опора — то, что сейчас необходимо», — утверждает врач.

Как рассказать о случившемся детям

Не стоит полностью держать детей в неведении, ведь это может привести к деформации восприятия.

Детям может быть очень ценно, чтобы вы делились своими настоящими чувствами и переживаниями. Более того, развитие эмпатии очень важно для подрастающего поколения. В таком случае у вас получится установить адекватную ролевую модель поведения в период траура.

Тем детям, кто напрямую столкнулся с трагическими событиями, рекомендуется регулярно и длительное время посещать специалиста. Ребенку также очень поможет окружение любящей семьей, спокойствие и здоровый режим.

Как помочь вашим близким

В данном деле важно сохранять баланс внимания, поэтому не стоит излишне опекать человека. Много вопросов задавать тоже не стоит. Хорошим решением будет поддерживать человека в личном диалоге с ненавязчивым вниманием. При этом лучше избегать фраз, связанных с названием места трагедии.

В случае ухудшения состояния не стесняйтесь попросить профессиональной медицинской помощи. Тем, кто был в эпицентре событий, стоит это сделать в первую очередь и сразу обратиться ко врачу за систематическим наблюдением.

Ранее 5-tv.ru писал о том. как распознать депрессию и справиться с ней.

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