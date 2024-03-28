Офис Зеленского признал стагнацию ВСУ на передовой
Подоляк признал стагнацию ВСУ на передовой
Фото: www.globallookpress.com / Kaniuka Ruslan
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Конфликт, считает Михаил Подоляк, приближается к заморозке.
Стагнация ВСУ возникает из-за дефицита ресурсов. Об этом радио New Voice заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
«Но в целом медленное снабжение ресурса Украины, медленное принятие решений по соответствующим инструментам, определенная стагнация по линии фронта, исключительно оборонительные операции на донецком, луганском и запорожском направлении», — сказал чиновник.
По мнению советника, у ВСУ нет «ресурсов для эффективных наступательных действий». Конфликт, считает он, приближается к стагнации из-за медлительности в принятии решений властями Незалежной.
Назначение Александра Литвиненко на пост секретаря СНБО вместо Алексея Данилова поспособствует «усилению аналитической составляющей», добавил Подоляк.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что Подоляк упрекнул Запад в непонимании нужд ВСУ.
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