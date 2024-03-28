Отличившихся бойцов Росгвардии наградили в ДНР
Командование поблагодарило бойцов за высокий профессионализм.
Фото, видео: Пресс-служба Росгвардии; 5-tv.ru
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Спецназовцам Росгвардии, которые отличились на СВО, вручили ведомственные награды. Командование поблагодарило бойцов за высокий профессионализм.
На Донбассе и в новых регионах росгвардейцы ежедневно противодействуют диверсантам, ликвидируют тайники с оружием и обезвреживают взрывоопасные предметы.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
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