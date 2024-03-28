Швеция признала, что не запрещает вербовку граждан посольством Украины

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 29 0

Дипмиссия в Стокгольме считает законным призыв местных жителей вступать в ряды ВСУ.

Швеция признала, что не запрещает вербовку граждан посольством Украины

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO / Jouni Porsanger

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Тема:
Спецоперация

Посольство Украины в Стокгольме может заниматься вербовкой местных жителей в ряды ВСУ для участия в боевых действиях против России, международному праву это не противоречит. С таким заявлением выступил пресс-секретарь МИД Швеции Тумас Ванеск.

«Защита Украиной своей территориальной целостности соответствует международному праву. Участие шведских граждан в обороне Украины не является незаконным», — передает его слова РИА Новости.

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Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о проведении СВО было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Коллективный Запад во главе с США и Великобританией назвали СВО вторжением и развели полномасштабную информационную войну против России, оказывая всевозможное давление на государственные и независимые СМИ разных стран в попытке скрыть истинные причины, побудившие РФ начать спецоперацию. Кроме того, ряд стран усилил антироссийские санкции, одновременно поставляя Киеву вооружение для продолжения конфликта.

Ранее 5-tv.ru рассказала о том, как ВСУ лишились семи шведских танков Strv 122.

Тема:
Спецоперация
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