Посольство Украины в Стокгольме может заниматься вербовкой местных жителей в ряды ВСУ для участия в боевых действиях против России, международному праву это не противоречит. С таким заявлением выступил пресс-секретарь МИД Швеции Тумас Ванеск.

«Защита Украиной своей территориальной целостности соответствует международному праву. Участие шведских граждан в обороне Украины не является незаконным», — передает его слова РИА Новости.

«Отрезвили»: почему иностранные наемники отказываются участвовать в боях за ВСУ

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о проведении СВО было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Коллективный Запад во главе с США и Великобританией назвали СВО вторжением и развели полномасштабную информационную войну против России, оказывая всевозможное давление на государственные и независимые СМИ разных стран в попытке скрыть истинные причины, побудившие РФ начать спецоперацию. Кроме того, ряд стран усилил антироссийские санкции, одновременно поставляя Киеву вооружение для продолжения конфликта.

Ранее 5-tv.ru рассказала о том, как ВСУ лишились семи шведских танков Strv 122.