Швеция признала, что не запрещает вербовку граждан посольством Украины

Дипмиссия в Стокгольме считает законным призыв местных жителей вступать в ряды ВСУ.
Фото: www.globallookpress.com / IMAGO / Jouni Porsanger
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Посольство Украины в Стокгольме может заниматься вербовкой местных жителей в ряды ВСУ для участия в боевых действиях против России, международному праву это не противоречит. С таким заявлением выступил пресс-секретарь МИД Швеции Тумас Ванеск.
«Защита Украиной своей территориальной целостности соответствует международному праву. Участие шведских граждан в обороне Украины не является незаконным», — передает его слова РИА Новости.
«Отрезвили»: почему иностранные наемники отказываются участвовать в боях за ВСУ
Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о проведении СВО было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.
Коллективный Запад во главе с США и Великобританией назвали СВО вторжением и развели полномасштабную информационную войну против России, оказывая всевозможное давление на государственные и независимые СМИ разных стран в попытке скрыть истинные причины, побудившие РФ начать спецоперацию. Кроме того, ряд стран усилил антироссийские санкции, одновременно поставляя Киеву вооружение для продолжения конфликта.
Ранее 5-tv.ru рассказала о том, как ВСУ лишились семи шведских танков Strv 122.
- 28 мар
- «Коалиция бронетехники»: как Польша стала спонсором преступного киевского режима
- 28 мар
- «Другого решения не вижу»: экс-канцлер ФРГ назвал условия установления мира на Украине
- 28 мар
- «Мир возможен»: Шольц высказался о переговорах по конфликту на Украине
- 28 мар
- «Ситуация мирная»: японский журналист о реальной обстановке в Мариуполе
- 28 мар
- Мощь России: Путин посетил Центр боевого применения Минобороны
- 28 мар
- Разведчики отряда «Тигр» уничтожили дроном-камикадзе опорный пункт боевиков ВСУ
- 28 мар
- На раз-два: российские военные подбили танк Abrams под Авдеевкой
- 28 мар
- На Украине заявили, что не смогут восстановить уничтоженные объекты
- 28 мар
- Отличившихся бойцов Росгвардии наградили в ДНР
- 28 мар
- Спецназ отбросил подразделения ВСУ от Белгородской области
Читайте также
42%
0.02 100.27
-0.14
Нашли ошибку?