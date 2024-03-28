ВСУ не готовы к обороне в случае крупного наступления войск России. Об этом CBS News заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Очень трудно бороться с противником, чей артиллерийский снаряд может стрелять на 20 с лишним километров, а (наш — Прим. ред.) артиллерийский снаряд — на 20 с минусом», — сказал он.

Украинские войска ожидают наступления армии России в конце мая или июне, добавил Зеленский. Он также отметил, что у российских войск есть «бесконечное количество ракет и снарядов», тогда как у Украины «почти не осталось артиллерии».

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.