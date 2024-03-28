Следователи завершили проверку показаний на месте теракта в «Крокусе»

Следственные действия проходили вечером 28 марта.
Фото: 5-tv.ru
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На месте теракта в «Крокус Сити Холле» завершена проверка показаний. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.
Проверка проводилась с одним из террористов. Такую же процедуру проведут со всеми исполнителями теракта.
Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.
По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, достигло 143.
Силовикам удалось задержать 12 подозреваемых. Ряд фигурантов уже отправлен в СИЗО.
Ранее 5-tv.ru писал, что СК сообщил о задержании еще одного подозреваемого по делу о теракте в «Крокусе».
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