«Зарабатывают деньги»: Зеленский объяснил нежелание ряда стран ехать на саммит по Украине

Что сказал глава Незалежной?

Ряд стран не хочет принимать участие в саммите по Украине в Швейцарии из-за России. Об этом CBS News заявил президент Незалежной Владимир Зеленский.

«Большинство на нашей стороне, но кто-то до сих пор балансирует в отношениях между собой и Россией, потому что они зарабатывают деньги, потому что у них есть контракты», — сказал он.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что чрезвычайное заседание Совета Украина — НАТО состоялось в Брюсселе.