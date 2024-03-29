Тотальная мобилизация на Украине может начаться в ближайшее время
Военный эксперт Алехин: на Украине скоро может начаться тотальная мобилизация
Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency
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Не исключено, что в ряды ВСУ призовут даже женщин.
Есть огромная вероятность того, что совсем скоро на Украине мобилизуют юношей, стариков и людей с различными заболеваниями. Военный эксперт Геннадий Алехин прокомментировал «Известиям» обсуждение соответствующего законопроекта в Верховной раде.
«Все идет к тому, что они будут призывать всех подряд, у них просто выхода нет. Не сомневаюсь, что при определенных раскладах они перейдут к тотальной мобилизации. Все признаки этого уже есть», — говорит эксперт.
Идея призывать молодежь в ряды ВСУ обсуждается на территории Незалежной уже давно. Например, в 2023 году командир первого штурмового батальона украинской 3-й отдельной штурмовой бригады Петр Горбатенко говорил о том, что необходимо призывать юношей от 18 лет.
Уже в 2024 году подполковник 68-й отдельной егерской бригады ВСУ Михаил Николов потребовал провести тотальную мобилизацию мужского и женского населения с 18 лет.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
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