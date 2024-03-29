На Украине паника: в Британии раскрыли следующий ход армии России
Economist: ВС России скоро перейдут в масштабное наступление в зоне СВО
Фото, видео: Коновалов Алексей / ТАСС; 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Чтобы хоть как-то сдерживать натиск, ВСУ понадобится дополнительная мобилизация.
Россия готовит новое масштабное наступление по всей линии фронта, пишет Economist. Связывается оно с сезонным фактором.
В ближайшее время интенсивность боев будет меньше из-за весенней распутицы, но сразу после наши военные перейдут в новую атаку. И, в отличие от прошлого года, у киевского режима останется гораздо меньше ресурсов, чтобы ей противостоять.
На некоторых участках российская армия уже превосходит ВСУ по количеству боеприпасов в пять раз. А, чтобы хоть как-то сдерживать натиск, Украине придется мобилизовать еще больше людей, констатирует британское издание.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
- 29 мар
- Склады с боеприпасами ВСУ накрыли из РСЗО «Ураган»
- 29 мар
- Ветерана СВО забили до смерти в Пермском крае
- 29 мар
- Лавров назвал идею Макрона направить войска НАТО на Украину экспромтом
- 29 мар
- Дроны-камикадзе громят опорные пункты ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО за день
- 29 мар
- В Белгороде после атаки ВСУ повреждены 17 многоквартирных домов
- 29 мар
- Тотальная мобилизация на Украине может начаться в ближайшее время
- 29 мар
- Генштаб ВС России пообещал не отправлять срочников весеннего призыва в зону СВО
- 29 мар
- Лавров назвал Европу одной из главных пострадавших сторон в украинском кризисе
- 29 мар
- Лавров указал на отсутствие логики в обвинениях Запада в адрес России
- 28 мар
- «Зарабатывают деньги»: Зеленский объяснил нежелание ряда стран ехать на саммит по Украине
Читайте также
70%
-0.33 99.71
-0.56
Нашли ошибку?