Чтобы хоть как-то сдерживать натиск, ВСУ понадобится дополнительная мобилизация.

Россия готовит новое масштабное наступление по всей линии фронта, пишет Economist. Связывается оно с сезонным фактором.

В ближайшее время интенсивность боев будет меньше из-за весенней распутицы, но сразу после наши военные перейдут в новую атаку. И, в отличие от прошлого года, у киевского режима останется гораздо меньше ресурсов, чтобы ей противостоять.

На некоторых участках российская армия уже превосходит ВСУ по количеству боеприпасов в пять раз. А, чтобы хоть как-то сдерживать натиск, Украине придется мобилизовать еще больше людей, констатирует британское издание.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.