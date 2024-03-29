Паника в Киеве: ВСУ боятся возможного наступления российских войск

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Politico: ВСУ пытаются вырыть достаточное количество окопов

Фото, видео: Reuters / Inna Varenytsia; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Украинская оппозиция начала активно критиковать власти за медлительность.

О том, что украинской армии остро не хватает людей и боеприпасов, особенно мин, пишет и американское издание Politico. И сейчас режим президента Владимира Зеленского бросает все силы на то, чтобы «вырыть достаточное количество окопов».

При этом в Киеве развернулась бурная дискуссия по поводу строительства новых оборонительных рубежей. Оппозиция активно критикует власти за медлительность и плохое качество работ.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по защите Донбасса, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. О ее начале президент Владимир Путин сообщил 24 февраля 2022 года, после того как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские военные показали внутреннее устройство перехваченной ракеты Storm Shadow.

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