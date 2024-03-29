В Москве скончался гражданин Белоруссии, пострадавший при теракте в «Крокусе»

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 23 0

Врачи боролись за его жизнь несколько дней, однако ранения оказались слишком серьезными.

В Москве скончался гражданин Белоруссии, пострадавший при теракте в «Крокусе»

Фото: www.globallookpress.com / Баранов Владимир

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Скончался еще один пострадавший во время теракта в «Крокус Сити Холле». Посольство Белоруссии в Москве сообщает о том, что мужчина был гражданином республики.

«Посольство Беларуси в России с прискорбием сообщает о смерти гражданина Беларуси Алима Иосифовича Кошеварова, 1981 года рождения, получившего многочисленные пулевые ранения во время чудовищного террористического акта в подмосковном Красногорске 22 марта 2024 года», — говорится на сайте димписсии.

Мужчина скончался в реанимации столичной больницы имени Сергея Боткина. Врачи несколько дней боролись за его жизнь, однако ранения оказались слишком серьезными. Свои соболезнования родственникам погибшего выразил посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой.

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Стрельба произошла в концертном зале «Крокуса» вечером 22 марта. Ожидалось, что на сцене выступит группа «Пикник», но в здание ворвались неизвестные в камуфляже и открыли стрельбу. Возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте.

По последним данным, число погибших достигло 143 человек, количество пострадавших выросло до 382. Около 13 тысяч квадратных метров были охвачены огнем, так как террористы подожгли концертный зал.

Автомобиль, на котором, предварительно, передвигались преступники, был остановлен в Брянской области. По данным ФСБ, силовики задержали четырех подозреваемых, которые пытались пересечь границу России с Украиной.

Всего по делу о теракте были задержаны 12 человек, восемь из них арестованы. Следственные мероприятия продолжаются.

Ранее 5-tv.ru рассказала о том, что при теракте в «Крокусе» героически погиб чиновник из Люберец.

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл
29 мар
Третий фигурант дела о теракте в «Крокусе» Касимов обжаловал арест
29 мар
«Я задыхаюсь. Я умираю»: жуткие истории очевидцев теракта в «Крокус Сити Холле»
29 мар
Глава МИД РФ Сергей Лавров дал эксклюзивное интервью «Известиям». Главное
29 мар
Число пострадавших во время теракта в «Крокусе» увеличилось до 382 человек
29 мар
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для пострадавших от терактов в Красногорске и Белгороде
29 мар
Захарова об отсутствии реакции Совета Европы на теракт в РФ: «Глубокая деградация»
29 мар
Теракт в «Крокус Сити Холле». Главное на утро 29 марта
29 мар
Сбитого убегающими из «Крокуса» террористами мальчика проведал хоккеист Ковальчук
29 мар
Документальное подтверждение: что удалось выяснить СК по делу о теракте в «Крокусе»
29 мар
«Мы горим, помогите!» — пережившие 25 лет назад теракт в Волгодонске сестры погибли в «Крокусе»
+5° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
92.26
-0.33 99.71
-0.56
Десять бьюти-дней: лунный календарь стрижек на апрель 2024

Последние новости

12:56
Эпатаж, деменция, госпитализация: где сейчас Светлана Светличная и почему к ней не пускали сына
12:51
«Я не преувеличиваю»: в Европе заявили о начале довоенной эпохи, как перед Второй мировой
12:41
В Москве скончался гражданин Белоруссии, пострадавший при теракте в «Крокусе»
12:29
В Совбезе ООН второй раз за неделю сорвали заседание по бомбардировкам Югославии
12:15
Российские военные показали внутреннее устройство перехваченной ракеты Storm Shadow
12:14
Ум — это временно: Билл Гейтс назвал ИИ абсолютно бесполезным в будущем

Сейчас читают

Мужчины стали отказываться уходить в декрет вместо жен
В МВД рассказали, как удалось вычислить автомобиль террористов из «Крокуса»
Одесса — русский город: как РФ ответит на провокации в Приднестровье
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок