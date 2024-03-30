Евродепутат Бек не исключает связь Украины с терактом в «Крокусе»

Депутат Бек: ЕС хотел включить Украину в западную сферу влияния
Фото, видео: MAXIM SHIPENKOV / ТАСС; 5-tv.ru
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Он напомнил, ЕС стремится включить Украину в свою сферу влияния.
Гуннар Бек, депутат Европейского парламента от ФРГ от партии «Альтернатива для Германии», заявил об отрицании Евросоюзом причастности Украины к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле».
«Я бы не стал в это верить. Но очевидно, что у западных правительств есть стимул предполагать, что Украина способна организовать атаки в глубине России», — высказался политик.
Гуннар Бек добавил, что США и страны Евросоюза заинтересованы а том, чтобы утверждать, что военный потенциал Украины все еще сохраняется, потому что они просят свое собственное население предоставить и увеличить финансовую и военную помощь Украине.
«Западные правительства, похоже, все еще твердо намерены поддерживать Украину просто потому, что они хотели включить Украину в западную сферу влияния», — добавил эксперт.
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