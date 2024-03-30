Евродепутат Бек не исключает связь Украины с терактом в «Крокусе»

Он напомнил, ЕС стремится включить Украину в свою сферу влияния.

Гуннар Бек, депутат Европейского парламента от ФРГ от партии «Альтернатива для Германии», заявил об отрицании Евросоюзом причастности Украины к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле».

«Я бы не стал в это верить. Но очевидно, что у западных правительств есть стимул предполагать, что Украина способна организовать атаки в глубине России», — высказался политик.

Гуннар Бек добавил, что США и страны Евросоюза заинтересованы а том, чтобы утверждать, что военный потенциал Украины все еще сохраняется, потому что они просят свое собственное население предоставить и увеличить финансовую и военную помощь Украине.

«Западные правительства, похоже, все еще твердо намерены поддерживать Украину просто потому, что они хотели включить Украину в западную сферу влияния», — добавил эксперт.

Ранее 5-tv.ru писал, кто стоит за расстрелом в «Крокусе» — самым страшным терактом последних лет.