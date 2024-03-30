Жители Донецка почтили память погибших при теракте в «Крокусе»

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Наталья Мулько
Наталья Мулько Эксклюзив 45 0

Неравнодушные люди приехали к стихийному мемориалу в сквере «Россия».

Фото, видео: Ягодкин Дмитрий / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Жители Донецка приехали к стеле «Россия» на девятый день с момента теракта в «Крокус Сити Холле», чтобы почтить память погибших. Соответствующие кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Множество неравнодушных людей посетили стихийный мемориал. Местные жители зажигали свечи, приносили цветы и мягкие игрушки.

Монумент находится в сквере «Россия» на площади Ленина в самом центре столицы Донецкой Народной Республики.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». По последним данным МЧС, погибли 144 человека.

Суд арестовал девятерых фигурантов дела, в числе которых — четверо непосредственных исполнителей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Бастрыкину доложили о ходе расследования теракта в «Крокусе».

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Стрельба в Крокус Сити Холл
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