Жители Донецка почтили память погибших при теракте в «Крокусе»

Жители Донецка приехали к стеле «Россия» на девятый день с момента теракта в «Крокус Сити Холле», чтобы почтить память погибших. Соответствующие кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Множество неравнодушных людей посетили стихийный мемориал. Местные жители зажигали свечи, приносили цветы и мягкие игрушки.

Монумент находится в сквере «Россия» на площади Ленина в самом центре столицы Донецкой Народной Республики.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». По последним данным МЧС, погибли 144 человека.

Суд арестовал девятерых фигурантов дела, в числе которых — четверо непосредственных исполнителей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Бастрыкину доложили о ходе расследования теракта в «Крокусе».