Жители Донецка почтили память погибших при теракте в «Крокусе»

Неравнодушные люди приехали к стихийному мемориалу в сквере «Россия».
Фото, видео: Ягодкин Дмитрий / ТАСС; 5-tv.ru
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Жители Донецка приехали к стеле «Россия» на девятый день с момента теракта в «Крокус Сити Холле», чтобы почтить память погибших. Соответствующие кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.
Множество неравнодушных людей посетили стихийный мемориал. Местные жители зажигали свечи, приносили цветы и мягкие игрушки.
Монумент находится в сквере «Россия» на площади Ленина в самом центре столицы Донецкой Народной Республики.
Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.
По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». По последним данным МЧС, погибли 144 человека.
Суд арестовал девятерых фигурантов дела, в числе которых — четверо непосредственных исполнителей.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Бастрыкину доложили о ходе расследования теракта в «Крокусе».
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