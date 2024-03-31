«Не имеют мотивации»: офицеры ВСУ жалуются на старых и больных боевиков

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 20 0

NYT: боевики ВСУ пожаловались на старый возраст и болезни своих призывников

«Не имеют мотивации»: офицеры ВСУ жалуются на старых и больных боевиков

Фото: www.globallookpress.com / Klaus-Dietmar Gabbert

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Тема:
Спецоперация

Командиры украинской армии недовольны физическим состоянием мобилизованных.

Офицеры Вооруженных сил Украины (ВСУ) жалуются, что набираемые в ряды украинской армии боевики слишком старые и больные. Об этом пишет газета New York Times, ссылаясь на анонимные источники.

«Бригадные офицеры жалуются, что призывники, набираемые официальной системой, зачастую слишком стары, имеют слабое здоровье и не имеют мотивации сражаться», — пишет издание.

По словам одного из собеседников газеты, из двухсот призывников всего 25 действительно хотят воевать. Из-за этого отчаянного положения некоторые подразделения берут на себя функцию набора личного состава, используя маркетинговые технологии для привлечения новобранцев, убеждая их в том, что риски не вернуться домой «не так уж велики».

«Это похоже на рынок. <…> Нужно пытаться найти людей с помощью маркетинговых методов», — передает слова одного из офицеров газета.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что на Украине уличили главкома ВСУ Александра Сырского во лжи.

Россия продолжает спецоперацию на Украине, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года в ходе обращения к нации. Российский лидер тогда подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Тема:
Спецоперация
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