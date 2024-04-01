Шойгу отметил мужество бойцов СВО, вручив им звезды Героев России

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 75 0

Министр пожелал военным дальнейших успехов в службе.

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Российские военнослужащие, проявившие мужество и героизм в ходе спецоперации на Украине, удостоены званий Героя России. Медали «Золотая Звезда» бойцам вручил министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает пресс-служба Минобороны.

В ходе награждения отличившихся солдат министр пожелал им дальнейших успехов в военной службе.

«Я от души поздравляю вас с этими высокими наградами, с этими званиями Героя России. Здоровья вам и удачи нам всем, и конечно победы!», — сказал Шойгу.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Коллективный Запад во главе с США и Великобританией назвали СВО вторжением и развели полномасштабную информационную войну против России, одновременно поставляя Киеву вооружение для продолжения конфликта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что генерал-полковник Андрей Мордвичев удостоен звания Героя России.

Тема:
Спецоперация
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