Шойгу отметил мужество бойцов СВО, вручив им звезды Героев России

Министр пожелал военным дальнейших успехов в службе.
Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Российские военнослужащие, проявившие мужество и героизм в ходе спецоперации на Украине, удостоены званий Героя России. Медали «Золотая Звезда» бойцам вручил министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает пресс-служба Минобороны.
В ходе награждения отличившихся солдат министр пожелал им дальнейших успехов в военной службе.
«Я от души поздравляю вас с этими высокими наградами, с этими званиями Героя России. Здоровья вам и удачи нам всем, и конечно победы!», — сказал Шойгу.
Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.
Коллективный Запад во главе с США и Великобританией назвали СВО вторжением и развели полномасштабную информационную войну против России, одновременно поставляя Киеву вооружение для продолжения конфликта.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что генерал-полковник Андрей Мордвичев удостоен звания Героя России.
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