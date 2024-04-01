Над Белгородской областью уничтожены 17 снарядов РСЗО Vampire
Киевский режим предпринял очередную попытку террористической атаки.
Фото: © РИА Новости
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над Белгородской областью 17 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
В ведомстве отметили, что боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) предприняли очередную попытку атаки на регион России в районе 16:00 по московскому времени. Все вражеские объекты были уничтожены.
«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. Дежурными средствами ПВО семнадцать реактивных снарядов уничтожены», — говорится в сообщении.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала СВО по защите Донбасса. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ пытались атаковать регионы России с помощью дронов и РСЗО Vampire.
- 1 апр
- «Мощное оружие»: на Западе указали на возможность российского «Лотоса» прорвать оборону ВСУ
- 1 апр
- «Ситуация тяжелая»: мэр Харькова о разрушении энергетической инфраструктуры
- 1 апр
- Российские войска поразили пункт временной дислокации наемников ВСУ у Харькова
- 1 апр
- Очередной Abrams: боевики ВСУ продолжают терять западную технику под Авдеевкой
- 1 апр
- «Наступит тот момент»: Песков об истечении срока полномочий Зеленского
- 1 апр
- ВС РФ уничтожили мост в Гуляйполе, по которому ВСУ получали боеприпасы
- 1 апр
- Российские танкисты разгромили опорный пункт ВСУ на донецком направлении
- 1 апр
- «Ускорить процесс»: отправят ли европейских военных «сражаться в окопах» на Украине
- 1 апр
- Только вперед: российские штурмовики подошли к окраине Часов Яра
- 1 апр
- Шойгу отметил мужество бойцов СВО, вручив им звезды Героев России
Читайте также
42%
0.11 99.53
-0.18
Нашли ошибку?