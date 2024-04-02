С 2014 года этот город являлся важным логистическим хабом для украинского командования. Однако теперь российские войска занимают все ведущие туда дороги.

Город Часов Яр теряет стратегическое значение для Вооруженных сил Украины после взятия российскими войсками ведущих туда дорог. Об этом сообщил советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский в беседе с РИА Новости.

«Сейчас под нашим контролем находятся фактически все дороги, поэтому для ВСУ этот город уже в скором времени потеряет стратегическое значение, которое было до артемовской и часовоярской операций», — сказал он.

Кимаковский объяснил, что с 2014 года в Часов Яр привозили новые подразделения из других украинских регионов, а в Артемовске производилась подгрузка потрепанных в боях частей. Получается, эти два железнодорожных узла считались ключевыми для командования ВСУ.

Сейчас российские бойцы находятся в километре от Часов Яра, поэтому для противника «складываются очень серьезные проблемы». Этот город является логистическим хабом со складами, укрепрайоном и обеспечением.

На прошлой неделе Пушилин заявил о продвижении ВС РФ в районе Часов Яра. Это позволит освободить населенный пункт Красное и приблизить возможность начала восстановительных работ в Артемовске.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru опубликовал первые кадры полета дрона ВС РФ в городе Часов Яр. Судя по записи, наша артиллерия активно работает по позициям ВСУ в этом населенном пункте.