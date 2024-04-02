Опубликованы первые кадры полета дрона ВС РФ в городе Часов Яр

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Судя по записи, наша артиллерия активно работает по позициям ВСУ в этом населенном пункте.

Фото, видео: Рюмин Александр / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

В нашем распоряжении появились эксклюзивные кадры пролета российского беспилотника над улицами Часова Яра. На них видно, как по вражеским позициям работает артиллерия — украинские боевики прячутся в полуразрушенных зданиях.

Оператор сделал несколько кругов над домами, выбирая цель для атаки. Город остается одним из важных укрепрайонов ВСУ в Донбассе, преграждает нашим войскам путь к Славянску и Краматорску, и последующему освобождению ДНР.

Россия продолжает проведение специальной военной операции, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. Решение было связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями спецоперации являются демилитаризация и денацификация Украины.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские штурмовики подошли к окраине Часов Яра.

Тема:
Спецоперация
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