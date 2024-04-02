Арбитражный суд Москвы отказал Блиновской в снижении суммы долга перед налоговой

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 13 0

Долгое время блогер находилась под домашним арестом, но меру пресечения изменили из-за нарушений.

Арбитражный суд Москвы отказал Блиновской в снижении суммы долга перед налоговой

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

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Задержание Елены Блиновской

Арбитражный суд Москвы отказал блогеру Елене Блиновской в снижении суммы налогов, пени и штрафов. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Ответчиком в иске «королевы марафонов желаний» выступала Федеральная налоговая служба. Блиновская рассчитывала уменьшить налоговые недоимки как минимум в два раза.

«В удовлетворении требований Блиновской Елены Олеговны отказать полностью», — говорится в решении председательствующего судьи.

Дело Блиновской — одно из самых громких расследований прошлого года. Блогера обвиняют в неуплате налогов на 1,4 миллиарда рублей. Также следствие инкриминирует ей легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем, а также неправомерный оборот средств платежей.

Долгое время блогер находилась под домашним арестом, но меру пресечения изменили из-за нарушений. Она организовала мероприятие в своем коттедже и пригласила на него свидетеля по уголовному делу.

Сейчас предварительное следствие завершено. Блиновская уже приступила к ознакомлению с материалами своего уголовного дела. То же самое делает сейчас ее супруг Алексей, который также подозревается в серьезном нарушении российского законодательства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, разведутся ли Блиновские в ближайшее время.

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