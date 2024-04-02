Арбитражный суд Москвы отказал Блиновской в снижении суммы долга перед налоговой
Долгое время блогер находилась под домашним арестом, но меру пресечения изменили из-за нарушений.
Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Арбитражный суд Москвы отказал блогеру Елене Блиновской в снижении суммы налогов, пени и штрафов. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала суда.
Ответчиком в иске «королевы марафонов желаний» выступала Федеральная налоговая служба. Блиновская рассчитывала уменьшить налоговые недоимки как минимум в два раза.
«В удовлетворении требований Блиновской Елены Олеговны отказать полностью», — говорится в решении председательствующего судьи.
Дело Блиновской — одно из самых громких расследований прошлого года. Блогера обвиняют в неуплате налогов на 1,4 миллиарда рублей. Также следствие инкриминирует ей легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем, а также неправомерный оборот средств платежей.
Долгое время блогер находилась под домашним арестом, но меру пресечения изменили из-за нарушений. Она организовала мероприятие в своем коттедже и пригласила на него свидетеля по уголовному делу.
Сейчас предварительное следствие завершено. Блиновская уже приступила к ознакомлению с материалами своего уголовного дела. То же самое делает сейчас ее супруг Алексей, который также подозревается в серьезном нарушении российского законодательства.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, разведутся ли Блиновские в ближайшее время.
- 26 мар
- Больше никаких «чудес»: Блиновская с мужем начали знакомиться с материалами уголовного дела
- 22 мар
- Обвинений стало больше: предварительное следствие в отношении Блиновских завершено
- 5 мар
- Адвокат Блиновской заявила, что блогер может воспользоваться налоговой амнистией
- 21 февр
- Экономическая экспертиза показала сумму недоимки по делу Блиновской
- 13 февр
- Суд оставил Блиновскую в СИЗО, отклонив ходатайство стороны защиты
- 13 февр
- По итогам экспертизы: названы сроки завершения расследования дела Блиновской
- 9 февр
- Дальше — больше: следственные органы заблокировали счета родителей Блиновской
- 8 февр
- Дикая эйфория и горькое разорение: как коучи зомбируют клиентов на живых встречах
- 7 февр
- Елене Блиновской разрешат воспользоваться салоном красоты в СИЗО
- 6 февр
- Юристам Блиновской дали месяц на изучение 28 томов уголовного дела
Читайте также
60%
-0.08 99.57
0.04
Нашли ошибку?