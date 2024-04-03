В зоне СВО уничтожена переправа, которую ВСУ использовали для переброски сил
Вооруженные силы РФ продолжают занимать все больше выгодных позиций.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Станислав Красильников; 5-tv.ru
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Наши подразделения уничтожили железнодорожный мост, по которому ВСУ перебрасывали вооружение и подкрепление сразу на три направления в зоне спецоперации. Для уничтожения переправы на огневую позицию выдвинулся расчет РСЗО «Ураган», а для корректировки вылетел беспилотник. Точное попадание ракеты — и целый пролет моста обрушился в воду.
Наши подразделения занимают все больше выгодных позиций, отбивая укрепрайоны у ВСУ. Южная группировка войск уничтожает технику боевиков на донецком направлении. Украинский танк неосмотрительно вывели из укрытия в Красногоровке.
При помощи беспилотника российские разведчики вычислили его и передали информацию мотострелкам. И когда бронемашина оказалась на простреливаемой местности, поразили ее двумя ракетами из противотанкового комплекса «Фагот».
А на Артемовском направлении российские военные взяли штурмом опорный пункт противника. Под покровом ночи они начали артподготовку.
Из РСЗО «Град» по вражескому укреплению выпустили сразу десятки реактивных снарядов. А потом к делу подключились штурмовики. Атака была настолько неожиданной, что выжившие после обстрела боевики ВСУ выходили из блиндажей с поднятыми руками.
Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.
Ранее 5-tv.ru писал, что российские военные уничтожили склад авиационных средств поражения ВСУ.
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