Отомстить за своих: после теракта в «Крокусе» люди хотят отправиться в зону СВО

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МО РФ: люди стоят в очереди в военкоматах после теракта в «Крокусе»

Фото, видео: Telegram / Официальный канал Министерства обороны Российской Федерации / mod_russia; 5-tv.ru

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Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

В российских военкоматах очереди.

После трагедии в «Крокусе» в Москве и других городах резко возросло число желающих защищать Родину с оружием в руках. В пунктах отбора на службу по контракту очереди.

Только за последние десять дней — около 16 тысяч новобранцев. Всего с начала года — договоры с Минобороны России подписали более 100 тысяч человек.

«Крайней точкой выбора было событие в „Крокус Сити“. Этот теракт. И я понимаю, что у меня семья и чтобы вот это все не дошло до моей семьи — я решил пойти на контракт», — сообщил военнослужащий Евгений.

«Очень много людей сподвигло после этого. У многих людей есть свои бизнесы, дела, квартиры, семьи — они просто пошли туда из-за всей этой ситуации. Что пора прекращать все это безобразие. Сделаем задачу, все спокойно. Чтобы ни детям нашим не доставалось вот это все смотреть», — заявил Руслан.

За счет пополнения до конца года удастся сформировать две общевойсковые армии и тридцать соединений. Новобранцы уже приступили к тренировкам на полигонах Ростовской области. В скором времени они будут готовы к выполнению задач в зоне спецоперации.

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл
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