Отомстить за своих: после теракта в «Крокусе» люди хотят отправиться в зону СВО
МО РФ: люди стоят в очереди в военкоматах после теракта в «Крокусе»
Фото, видео: Telegram / Официальный канал Министерства обороны Российской Федерации / mod_russia; 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
В российских военкоматах очереди.
После трагедии в «Крокусе» в Москве и других городах резко возросло число желающих защищать Родину с оружием в руках. В пунктах отбора на службу по контракту очереди.
Только за последние десять дней — около 16 тысяч новобранцев. Всего с начала года — договоры с Минобороны России подписали более 100 тысяч человек.
«Крайней точкой выбора было событие в „Крокус Сити“. Этот теракт. И я понимаю, что у меня семья и чтобы вот это все не дошло до моей семьи — я решил пойти на контракт», — сообщил военнослужащий Евгений.
«Очень много людей сподвигло после этого. У многих людей есть свои бизнесы, дела, квартиры, семьи — они просто пошли туда из-за всей этой ситуации. Что пора прекращать все это безобразие. Сделаем задачу, все спокойно. Чтобы ни детям нашим не доставалось вот это все смотреть», — заявил Руслан.
За счет пополнения до конца года удастся сформировать две общевойсковые армии и тридцать соединений. Новобранцы уже приступили к тренировкам на полигонах Ростовской области. В скором времени они будут готовы к выполнению задач в зоне спецоперации.
- 3 апр
- Спонсоры и заказчики: куда ведут следы теракта в «Крокусе»
- 3 апр
- Мать одного из фигурантов дела о теракте в «Крокусе» высказалась о трагедии
- 3 апр
- Число погибших при теракте в «Крокусе» детей увеличилось до шести
- 3 апр
- Четвертый фигурант дела о теракте в «Крокусе» обжаловал арест
- 3 апр
- «Пора прекращать безобразие»: доброволец о том, почему решил отправиться в зону СВО
- 3 апр
- Американские СМИ заявили о якобы направленном России предупреждении об угрозе теракта
- 3 апр
- «Просто было очень страшно»: Ольга Серябкина о теракте в «Крокусе»
- 2 апр
- Путин выступил на коллегии МВД: главные заявления
- 2 апр
- «Очень высокая цена»: Путин пообещал вычислить заказчиков теракта в «Крокусе»
- 2 апр
- Спасавший людей в «Крокусе» Ислам Халилов получил грант на обучение в вузе
Читайте также
48%
0.24 99.41
-0.16
Нашли ошибку?