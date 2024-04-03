Отомстить за своих: после теракта в «Крокусе» люди хотят отправиться в зону СВО

В российских военкоматах очереди.

После трагедии в «Крокусе» в Москве и других городах резко возросло число желающих защищать Родину с оружием в руках. В пунктах отбора на службу по контракту очереди.

Только за последние десять дней — около 16 тысяч новобранцев. Всего с начала года — договоры с Минобороны России подписали более 100 тысяч человек.

«Крайней точкой выбора было событие в „Крокус Сити“. Этот теракт. И я понимаю, что у меня семья и чтобы вот это все не дошло до моей семьи — я решил пойти на контракт», — сообщил военнослужащий Евгений.

«Очень много людей сподвигло после этого. У многих людей есть свои бизнесы, дела, квартиры, семьи — они просто пошли туда из-за всей этой ситуации. Что пора прекращать все это безобразие. Сделаем задачу, все спокойно. Чтобы ни детям нашим не доставалось вот это все смотреть», — заявил Руслан.

За счет пополнения до конца года удастся сформировать две общевойсковые армии и тридцать соединений. Новобранцы уже приступили к тренировкам на полигонах Ростовской области. В скором времени они будут готовы к выполнению задач в зоне спецоперации.