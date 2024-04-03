В Москве из-за непогоды погибли два человека, 15 пострадали

Городские службы столицы уже устраняют последствия разбушевавшейся стихии.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков
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Непогода обрушилась на Москву. Столица столкнулась с сильным ветром с перепадами температуры. Порывы ветра достигали 21 метра в секунду. К сожалению, не обошлось без жертв. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Мы своевременно приняли все меры оповещения. Оперативно были закрыты крупные городские парки и другие открытые общественные места. Сообщения об опасности были на экранах города, табло оповещения ЦОДД. Но, к сожалению, не обошлось без жертв. 17 пострадавших, двое из них погибли», — написал Сергей Собянин.
Мэр Москвы выразил соболезнования семьям погибших. Всем, кто пострадал, оказывают необходимую помощь, а городские службы оперативно устраняют последствия.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что штормовой ветер обрушился на Москву. Из-за этого в городе закрыли парки.
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