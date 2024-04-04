«Отношения скатились»: в Кремле заявили о прямой конфронтации НАТО и России

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Евгения Романова
Евгения Романова 0

Песков: отношения РФ и НАТО сейчас на прямом уровне конфронтации

«Отношения скатились»: в Кремле заявили о прямой конфронтации НАТО и России

Фото: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

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Тема:
Спецоперация

Блок уже вовлечен в украинский конфликт, добавил считает Дмитрий Песков.

Отношения России и Североатлантического альянса находятся на уровне прямой конфронтации. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Фактически эти отношения сейчас скатились на уровень прямой конфронтации», — сказал он журналистам.

Как отметил Песков, блок уже является вовлеченным в конфликт на Украине. Альянс задумывался, конфигурировался, создавался и управляется Соединенными Штатами как инструмент конфронтации в первую очередь на европейском континенте.

«НАТО продолжает в этом плане выполнять свою функцию, которая в настоящий момент ни коем образом не способствует безопасности, предсказуемости и стабильности на континенте, а наоборот, является дестабилизирующим фактором», — заявил Песков.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в МИД РФ напомнили НАТО о последствиях угроз безопасности России. В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте Североатлантического альянса с нашей страной.

Тема:
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