МИД РФ назвал кощунственным материал Foreign Policy о теракте в «Крокусе»

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 19 0

В ведомстве указали, что американское издание недалеко ушло от украинских пропагандистов.

МИД РФ назвал кощунственным материал Foreign Policy о теракте в «Крокусе»

Фото: Терещенко Михаил / ТАСС

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Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Материал издания Foreign Policy о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» — кощунство, не имеющее ничего общего с журналистикой. Об этом заявили в МИД РФ.

«Подобное поведение авторов издания недопустимо, а ссылки на свободу слова и выражения мнений неприемлемы, когда речь идет о личной трагедии сотен людей, безвинно пострадавших от рук террористов. Материалы о „Крокусе“ — кощунство, не имеющее ничего общего с журналистикой. Foreign Policy недалеко ушел от украинских пропагандистов», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Вместо того чтобы хотя бы в нейтральном ключе изложить последовательность событий и факты трагедии, Foreign Policy стал спекулировать на тематике межнационального мира в РФ, обелять власти неонацистского режима на Украине и заниматься откровенной дискредитацией работы правоохранительных органов и специальных служб нашей страны, подчеркнули в МИДе.

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.

По последним данным, число погибших достигло 144 человек, шесть из них — дети. Количество пострадавших выросло до 551.

Предполагаемые исполнители теракта были задержаны российскими спецслужбами в Брянской области. По данным ФСБ РФ, они надеялись попасть на Украину, где у них могут быть некоторые связи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в больницах Москвы остаются 37 пострадавших при теракте в «Крокусе».

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