МИД РФ назвал кощунственным материал Foreign Policy о теракте в «Крокусе»

В ведомстве указали, что американское издание недалеко ушло от украинских пропагандистов.
Фото: Терещенко Михаил / ТАСС
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Материал издания Foreign Policy о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» — кощунство, не имеющее ничего общего с журналистикой. Об этом заявили в МИД РФ.
«Подобное поведение авторов издания недопустимо, а ссылки на свободу слова и выражения мнений неприемлемы, когда речь идет о личной трагедии сотен людей, безвинно пострадавших от рук террористов. Материалы о „Крокусе“ — кощунство, не имеющее ничего общего с журналистикой. Foreign Policy недалеко ушел от украинских пропагандистов», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.
Вместо того чтобы хотя бы в нейтральном ключе изложить последовательность событий и факты трагедии, Foreign Policy стал спекулировать на тематике межнационального мира в РФ, обелять власти неонацистского режима на Украине и заниматься откровенной дискредитацией работы правоохранительных органов и специальных служб нашей страны, подчеркнули в МИДе.
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.
По последним данным, число погибших достигло 144 человек, шесть из них — дети. Количество пострадавших выросло до 551.
Предполагаемые исполнители теракта были задержаны российскими спецслужбами в Брянской области. По данным ФСБ РФ, они надеялись попасть на Украину, где у них могут быть некоторые связи.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в больницах Москвы остаются 37 пострадавших при теракте в «Крокусе».
- 5 апр
- В Новой Москве привели в порядок мемориал жертвам теракта в «Крокусе»
- 5 апр
- «Музыка лечит»: Серябкина рассказала, к чему стремится в творчестве
- 5 апр
- В Москве арестован еще один фигурант дела о теракте в «Крокусе»
- 5 апр
- В Новой Москве сгорел мемориал жертвам теракта в «Крокусе»
- 5 апр
- Ракова: в больницах Москвы остаются 37 пострадавших при теракте в «Крокусе»
- 5 апр
- Сотрудники все знали? Что помогло спасти сотни людей во время теракта в «Крокусе»
- 5 апр
- Фото боевиков ВСУ и «Крокуса»: что обнаружили в телефонах предполагаемых исполнителей теракта
- 5 апр
- ФСБ опубликовала видео задержания пособников террористов из «Крокуса»
- 5 апр
- «Есть все основания полагать»: Путин раскрыл главную цель заказчиков теракта в «Крокусе»
- 5 апр
- Трамп заявил о готовности позвонить Путину в связи с терактом в «Крокусе»
Читайте также
55%
0.11 100.13
0.06
Нашли ошибку?