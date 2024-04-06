Вода прибывает: как выглядит Старый город Орска спустя 10 часов после прорыва дамбы

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 55 0

МЧС: в Старом городе Орска подтоплено порядка 600 домов на девяти улицах

Фото, видео: Telegram / МЧС России / mchs_official; 5-tv.ru

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Тема:
Прорыв дамбы в Орске

В микрорайоне подтоплено порядка 600 домов на девяти улицах.

Спасатели МЧС продолжают ликвидировать произошедший вечером 5 апреля прорыв дамбы в Орске, в результате которого микрорайон Старый город сильно подтопило. Как выглядят улицы в этом жилом секторе спустя десять часов после инцидента — показали в ведомстве.

«Вода продолжает прибывать в старую часть города Орска, где расположен преимущественно частный сектор. Сейчас подтоплено порядка 600 домов на девяти улицах», — говорится в сообщении.

Жителей пострадавшего микрорайона экстренно эвакуируют. Кто-то отправляется в безопасные районы к родным и знакомым, а кто-то в пункты временного размещения. По последним данным, там находятся уже около 230 человек, в том числе 73 ребенка.

«Эвакуация жителей не прекращается ни на минуту. Спасатели вывозят людей с помощью плавсредств», — рассказали МСЧ.

В Орске произошел прорыв дамбы, людей эвакуируют: что известно к этому часу

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивные кадры с места прорыва насыпной дамбы в Орске.

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0.11 100.13
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