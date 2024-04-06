ВС РФ ударили по скоплению иностранной техники под Харьковом

Российские войска нанесли удары по скоплению иностранной техники под Харьковом. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным военного ведомства России, в результате точных ударов уничтожены две пусковые установки зенитного-ракетного комплекса SAMP-T совместного производства Франции и Италии.

Также в разных направлениях были поражены три американские гаубицы М777, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и французская самоходная артиллерийская установка «Caesar».

Нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 133-х районах Украины.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российское подполье заявило об ударе по танковому училищу ВСУ в Харькове.