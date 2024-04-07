Ситуация жуткая: подтопленный Орск сняли с высоты птичьего полета

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 345 0

Подтопленный из-за прорыва дамбы Орск сняли с квадрокоптера

Фото, видео: © РИА Новости; Ruptly; 5-tv.ru

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Тема:
Прорыв дамбы в Орске

Именно этот населенный пункт пострадал сильнее остальных в регионе от паводков.

Подтопленный после прорыва дамбы Орск в Оренбургской области сняли с высоты птичьего полета с помощью квадрокоптера. Видео имеется в распоряжении 5-tv.ru.

На кадрах видно последствия чрезвычайной ситуации в городе. Именно Орск сильнее остальных в регионе населенных пунктов пострадал от паводков. Большие территории города оказались под водой. В результате прорыва дамбы подтопило дома, приусадебные участки и дороги.

В городе организована операцию по спасению людей и животных. Местные жители объединились и помогают выбраться тем, кто оказалась в этой сложной ситуации.

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Прорыв дамбы в Орске произошел вечером минувшей пятницы, 5 апреля. Спасатели сразу же приступили к эвакуации местных жителей. Мало того, вызволяли из воды не только людей, но даже животных, которые остались заблокированными в домах — те быстро уходили под воду.

В настоящий момент в Орске действуют 12 пунктов временного размещения людей. Если будет необходимо — власти увеличат их количество.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава МЧС Александр Куренков прибыл в Оренбургскую область. Министр экстренно вылетел в регион, чтобы организовать работы по ликвидации последствий паводка.

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