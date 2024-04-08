В Новой Москве задержали возможного поджигателя мемориала жертвам теракта в «Крокусе»

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Евгения Романова
Евгения Романова 56 0

МВД сообщило о задержании подозреваемого в поджоге мемориала в Новой Москве

Фото, видео: Telegram / Администрация поселения Десеновское / admdesenovskoe; ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ;5-tv.ru

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Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Горожане возле закладного камня клали цветы, устанавливали лампады и свечи в память о погибших в трагедии.

Правоохранители задержали подозреваемого в поджоге в Новой Москве мемориала участникам локальных конфликтов. Об этом сообщает пресс-служба главка МВД РФ по столице со ссылкой на начальника Управления полковника Владимира Васенина.

Речь идет о мемориале, куда горожане несли цветы в память о погибших в теракте в «Крокус Сити Холле».

«Ночью 5 апреля 2024 года на территории Новой Москвы был совершен поджог мемориала, посвященного участникам локальных конфликтов… В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан подозреваемый. Им оказался 49-летний местный житель», — говорится в сообщении.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье об уничтожении либо повреждении воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память о погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы РФ.

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций. По последним данным, число погибших достигло 144 человек, шесть из них — дети. Количество пострадавших выросло до 551.

Предполагаемые исполнители теракта были задержаны российскими спецслужбами в Брянской области.

После случившегося в Новой Москве появился стихийный мемориал жертвам «Крокуса». Однако 5 апреля стало известно о его порче — там сгорели возложенные цветы, лампады и свечи, а закладной камень обуглился. Мемориал привели в порядок в тот же день.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известно о таинственном организаторе теракта в «Крокусе». По словам одного из фигурантов уголовного дела, он пообещал фигурантам дополнительные деньги по прибытию в столицу Украины.

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