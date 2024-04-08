«Конец клоуна близок»: на Западе обвинили Зеленского в шантаже после слов о ВСУ

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 27 0

В сети негодуют из-за очередной попытки президента Украины добиться поддержки от США.

«Конец клоуна близок»: на Западе обвинили Зеленского в шантаже после слов о ВСУ

Фото: Zuma / ТАСС

Тема:
Спецоперация

Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, который признал, что ВСУ не смогут выиграть конфликт без поддержки США.

«Нужен мир, и побыстрее! Чую, конец клоуна и его шапито близок», — так отреагировал на слова лидера киевского режима один из пользователей.

Еще один читатель отметил, что Зеленский владеет искусством шантажа и подобными заявлениями демонстрирует этот навык. Другой человек также написал, что украинский лидер отчасти признает поражение и стремится выбраться из сложившейся ситуации.

«Как эти глупцы в НАТО и Пентагоне, а также европейские лидеры могли поверить хоть на секунду, что Киев способен одолеть Россию — страну, которая раз в 40 больше Украины и обладает 20% мировых ресурсов?» — гласит его комментарий.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Европе заявили о воплощении главного страха Зеленского.

Тема:
Спецоперация
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