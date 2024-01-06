iDNES: главный страх Киева столкнуться с упадком сил начал воплощаться
Фото: www.globallookpress.com / President Of Ukraine
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Пока боевики ВСУ терпят провалы на поле боя, власти Незалежной пытаются придумать, как быть без двух крупных спонсоров.
Украина столкнулась с истощением сил после некоторых успехов в обороне. Такое заявление сделал обозреватель издания iDNES Маттиас Мюллер.
«То, чего так боялась Украина и Запад, началось. После обнадеживающих первоначальных результатов украинской обороны наступил упадок сил», — сказал он.
Незалежная осталась без двух крупнейших спонсоров из-за невозможности Белого дома договориться с Конгрессом США о новом пакете помощи, а также призрачных перспективах углубления интеграции страны в Евросоюз. Теперь президент Украины Владимир Зеленский пытается придумать, как выйти из этой ситуации. К тому же, в настоящий момент всем видно слабеющую позицию Украины и превосходство России на поле боя.
В декабре прошлого года Венгрия на саммите в Брюсселе наложила вето на увеличение многолетнего бюджета Евросоюза на 2024–2027 годы, включая 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Украине. Новый саммит по этому вопросу запланирован на 1 февраля.
Прежде в Белом доме уже сообщили, что у США больше нет средств для дальнейшей поддержки Украины. Американский президент Джо Байден подписал последний пакет, который был предусмотрен финансированием. Что будет дальше — зависит от того, сможет ли администрация президента договориться с республиканцами.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ЕК готовит альтернативы при провале переговоров по финансированию Украины.
Тем временем Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Украина уже проиграла России на стратегическом уровне. Заявил об этом экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью 5-tv.ru. Он даже предупредил о важности создания безопасной зоны в определенных районах после завершения конфликта.
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