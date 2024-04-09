Су-25 уничтожили специальную технику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО за день

Минобороны России опубликовало видео работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Су-25 сорвали ротацию подразделений ВСУ на северодонецком направлении

Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены. Полет прошел в штатном режиме, в результате уничтожена специальная техника и живая сила противника.

Расчеты РСЗО «Град» нанесли ракетные удары по опорным пунктам ВСУ

Точные удары по выявленным целям противника были нанесены артиллеристами как в дневное, так и ночное время суток. Данными объективного контроля беспилотных летательных аппаратов подтверждены потери противника в живой силе и технике, сорвана попытка проведения ротации подразделений ВСУ.

РСЗО «Град» эффективно применяются артиллеристами группировки войск «Восток» для нанесения огневого поражения противнику на позициях, оказания огневой поддержки действиям штурмовых подразделений. Каждая боевая машина несет пакет из 40 реактивных снарядов с дальностью стрельбы от 33 до 42 километров в зависимости от типа используемых боеприпасов.

Чтобы навестись на цель, расчету нужно всего лишь несколько минут, после чего в направлении позиций противника выпускается пакет из десятков 122-миллиметровых снарядов. Отдельного внимания заслуживает работа специалистов, отвечающих за точность и корректировку огня.