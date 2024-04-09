Российские дроны атаковали опорный пункт ВСУ в районе Работино

В районе Работино в Запорожской области российские дроны атаковали опорный пункт ВСУ. Точными ударами разрушены блиндажи, противник был вынужден сменить позицию, а в результате был уничтожен.

Под Вербовым крымские десантники не подпустили вражескую бронетехнику к передовой. По бронетранспортеру ударили из противотанкового ракетного комплекса «Фагот».

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Ранее 5-tv.ru писал, что армия России уничтожила склад беспилотников ВСУ под Херсоном.