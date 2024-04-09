Армия России уничтожила склад беспилотников ВСУ под Херсоном

Среди потерь Украины на поле боя — также живая сила и вооружение боевиков.
Фото: © РИА Новости / Министерство обороны РФ
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За минувшие сутки в ходе спецоперации на Украине войска России уничтожили склад беспилотников ВСУ на херсонском направлении. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
«Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих, боевая машина пехоты, пять пикапов, две 122-миллиметровые самоходные артиллерийские установки „Гвоздика“. Также уничтожен склад БПЛА», — указали в оборонном ведомстве.
Отмечается, что на данном участке зоны СВО подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады и 35-й бригады морской пехоты в районах села Работино Запорожской области и деревни Ивановка Херсонской области.
Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.
Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что войска России уничтожили расположение ВСУ в центре Полтавы. Российские бойцы также сбили в небе над городом ударный дрон «Герань».
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