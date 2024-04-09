Благоприятная среда для террориста: политолог Гаспарян оценил шансы США столкнуться с новым 11 сентября

Пересекающие границу нелегалы — это вовсе не проблема Вашингтона, а исторический электорат демократов, которые сегодня управляют США. Но чем чревато бездействие Белого дома в миграционной политике?

Американский миллиардер Илон Маск предупредил США о нарастающей угрозе теракта, подобного атаке на башни-близнецы. По словам бизнесмена, на фоне хлынувшего через южную границу потока мигрантов — это лишь «вопрос времени».

Политолог Армен Гаспарян с беседе с 5-tv.ru оценил угрозу и объяснил, почему она действительно существует.

Как заметил эксперт, миграционные массы в Штатах никем не контролируются, а эта среда нелегалов очень хороша для подготовки и осуществления террористических актов.

«Люди с совершенно другой ментальностью оказываются в стране, где их, в общем-то, не ждут. Миграционная среда является хорошей такой составной частью терроризма, потому что именно среди этих мигрантов гораздо проще раствориться потенциальному боевику. И это мы видели на территории Европы неоднократно», — прокомментировал Гаспарян.

По словам собеседника, мигранты — это исторический электорат демократической партии, наравне с трансгендерами и людьми с нетрадиционной ориентацией. Чтобы ситуация изменилась, в первую очередь, нужны пересмены «у руля» в Белом доме.

«Если на предстоящих выборах победу одержат республиканцы, в частности Дональд Трамп, то вариант о том, что этой волне миграционной придет конец — в принципе, да, возможно», — добавил политолог.

Более того, эксперт допускает возможность подготовки разного рода терактов с помощью ЦРУ.

Ранее 5-tv.ru писал, к чему в США привел несдерживаемый поток мигрантов.