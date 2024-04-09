«Больше не будет»: в словах Зеленского расслышали прогнозы собственной смерти

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 74 0

Колумнист Bild Вагнер: Зеленский заговорил о собственной смерти

«Больше не будет»: в словах Зеленского расслышали прогнозы собственной смерти

Фото: Reuters / Handout

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Тема:
Спецоперация

Какие признания главы киевского режима натолкнули немецких аналитиков на такие выводы?

Президент Украины Владимир Зеленский в попытке добиться продолжения помощи со стороны Запада начал говорить о собственной смерти. Об этом пишет колумнист немецкого издания Bild Йозеф Вагнер.

Автор прокомментировал заявления главы киевского режима, который, уговаривая, прежде всего США, на военные поставки, допустил скорую «гибель» Украины.

«Когда Зеленский говорит „не выжить“, он говорит и о собственной смерти. Без помощи Украины больше не будет», — считает Вагнер.

В Конгрессе США с конца 2023 года не могут согласовать очередной пакет помощи Украине на сумму в 60 миллиардов долларов. На фоне этого командование ВСУ все чаще говорит о дефиците оружия, боеприпасов и нехватке систем ПВО.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на Западе обвинили Зеленского в шантаже после слов о ВСУ.

Тема:
Спецоперация
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