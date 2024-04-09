Антонов заявил об усталости населения Запада от конфликта на Украине

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 29 0

Рядовые американцы не понимают, почему они должны упорно трудиться и платить налоги, которые потом уйдут в Незалежную.

Антонов заявил об усталости населения Запада от конфликта на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Kaniuka Ruslan

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Тема:
Спецоперация

Посол России в США Анатолий Антонов заявил о росте усталости на Западе от бремени в виде финансирования Украины. Об этом сообщили в пресс-службе российской дипмиссии.

«На Западе объективно растет усталость населения от бремени в виде финансирования Украины… Рядовые американцы не понимают, почему они должны упорно трудиться и платить налоги, которые затем будут направлены на финансовую и военную накачку далекой восточноевропейской страны», — отметил он.

Антонов также отметил, что в Америке есть много других острых социально-экономических проблем, которые намного важнее для местных граждан и политиков.

По словам дипломата, правящему классу Штатов нужно не прекращение военных действий на Украине, а изнурение и исчезновение России с геополитической карты мира. Они упорно продолжают обвинять Кремль во всех проблемах, констатировал Антонов.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США назвали условие вступления в конфликт на Украине.

Тема:
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