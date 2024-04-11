Националисты терпят одно поражение за другим.

Конфликт на Украине достиг решающего момента — армия России полностью перевернет ситуацию, если США не помогут ВСУ. Об этом рассказал главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи изданию The Washington Post.

«Проигрывает та сторона, которая не может дать отпор. ВС России представляют серьезную угрозу Вооруженным силам Украины», — заявил военный.

Он отметил, что уже совсем скоро армия России будет иметь преимущество десять к одному по артиллерийским снарядам. В обозримом будущем у ВСУ закончатся боеприпасы и для средств противовоздушной обороны (ПВО).

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Зеленский заявил о планах разрушить Крымский мост при новом контрнаступлении ВСУ.