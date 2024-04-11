Зеленский заявил о планах разрушить Крымский мост при новом контрнаступлении ВСУ

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 25 0

Похоже, глава Незалежной забыл, чем закончилась предыдущая попытка перевернуть ситуацию на фронте.

Зеленский заявил о планах разрушить Крымский мост при новом контрнаступлении ВСУ

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

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Тема:
Спецоперация

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время нового контрнаступления ВСУ планируют разрушить Крымский мост. Об этом пишет Bild.

«Мы очень хотим разрушить российскую инфраструктуру. Речь идет не только о мосте в Керчи, о котором все говорят. Речь идет о некоторых инфраструктурных объектах, которые представляют собой военную цель. Речь идет о мостах, аэродромах», — сказал Зеленский.

В начале апреля американский миллиардер Дэвид Сакс назвал прошлогоднее контрнаступление ВСУ одним из крупнейших провалов в истории современности. Он раскритиковал политиков в США, которые поддерживают процесс милитаризации Незалежной, сочтя их «идиотами», которые не заслуживают доверия.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине объяснили неспособность уничтожить Крымский мост.

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