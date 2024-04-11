Быстро и четко: как российские минометчики противостоят атакам боевиков ВСУ

Параллельно с минометчиками позиции украинских террористов громит артиллерия и дроны-камикадзе.

На артемовском направлении спецоперации атакам боевиков противостоят наши минометчики. Они наносят внезапные удары по живой силе и технике. Параллельно позиции ВСУ громит артиллерия и дроны-камикадзе. Все для того, чтобы нанести противнику максимальное огневое поражение. За боевой работой наблюдает корреспондент «Известий» Денис Кулага.

Минометная батарея 11-й бригады ВДВ выходит в срочном порядке на ночную смену — ВСУ пытаются контратаковать наши позиции в недавно освобожденном поселке Красное, еще его называют Ивановское.

На заднем фоне хорошо слышно, как рвутся вражеские кассетные боеприпасы. Но минометчики из Бурятии хладнокровно продолжают свою работу. Подробности — в репортаже.