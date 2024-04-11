Президент Ирана Раиси выразил соболезнования лидеру ХАМАС после гибели его детей
Глава государства заявил, что его глубоко тронуло произошедшее.
Фото: Reuters / Ahmed Zakot
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Лидер Ирана Эбрахим Раиси выразил свои соболезнования лидеру политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаилу Хании в связи со смертью его детей и внуков. Об этом сообщило агентство Rokna News Agency.
«Безумные действия, приведшие к мученической смерти троих ваших драгоценных детей, а также троих их детей, глубоко тронули меня и народ Ирана», — заявил глава иностранного государства.
Дети лидера ХАМАС погибли после атаки Израиля в секторе Газа.
Утром 7 октября 2023 года Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа. Вскоре боевики ХАМАС зашли на территорию еврейского государства, взяв заложников, но израильская армия выдавила их обратно в анклав.
В ответ Израиль объявил о старте операции «Железные мечи». Ракетные удары ЦАХАЛ по больницам и школам в Газе, а также вблизи лагерей беженцев вызвали осуждение со стороны мировой общественности.
Ранее 5-tv.ru писал, что президент Турции Эрдоган выразил соболезнования лидеру ХАМАС из-за гибели сыновей от удара Израиля.
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