Президент Ирана Раиси выразил соболезнования лидеру ХАМАС после гибели его детей

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 122 0

Глава государства заявил, что его глубоко тронуло произошедшее.

Президент Ирана Раиси выразил соболезнования лидеру ХАМАС после гибели его детей

Фото: Reuters / Ahmed Zakot

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Лидер Ирана Эбрахим Раиси выразил свои соболезнования лидеру политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаилу Хании в связи со смертью его детей и внуков. Об этом сообщило агентство Rokna News Agency.

«Безумные действия, приведшие к мученической смерти троих ваших драгоценных детей, а также троих их детей, глубоко тронули меня и народ Ирана», — заявил глава иностранного государства.

Дети лидера ХАМАС погибли после атаки Израиля в секторе Газа.

Утром 7 октября 2023 года Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа. Вскоре боевики ХАМАС зашли на территорию еврейского государства, взяв заложников, но израильская армия выдавила их обратно в анклав.

В ответ Израиль объявил о старте операции «Железные мечи». Ракетные удары ЦАХАЛ по больницам и школам в Газе, а также вблизи лагерей беженцев вызвали осуждение со стороны мировой общественности.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент Турции Эрдоган выразил соболезнования лидеру ХАМАС из-за гибели сыновей от удара Израиля.

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Обострение палестино-израильского конфликта
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