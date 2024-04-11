Состояние пострадавших при атаке ВСУ журналистов удовлетворительное

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 32 0

Оператора Дениса Шума выписывают из больницы после операции.

Состояние пострадавших при атаке ВСУ журналистов удовлетворительное

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Тема:
Спецоперация

Пострадавшие во время обстрела со стороны Вооруженных сил Украины журналисты «ГТРК. Луганск» находятся в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщил корреспондент телекомпании Станислав Шило в эфире федерального канала.

Как стало известно, оператора Дениса Шума выпишут из больницы уже сегодня. Журналисту успешно провели операцию, после чего он может продолжить восстановление дома.

«Со слов врачей, состояние здоровья наших коллег удовлетворительное. Сегодня утром оператора Дениса Шума выписывают из больницы после успешной операции, он продолжит лечение дома», — рассказал Шило.

Корреспондент Артем Юндас также сейчас восстанавливается дома.

Группа журналистов, работавшая в районе города Кременная в Луганской Народной Республике, попала под обстрел со стороны боевиков Вооруженных сил Украины 10 апреля. Оператор Денис Шум пострадал от ранения в ногу, а корреспондент Артем Юндас получил контузию.

В результате обстрела ВСУ Евгений Половодов, сопровождающий группу офицер пресс-службы Минобороны РФ, погиб.

В СК России уже сообщили, что займутся расследованием факта атаки на журналистов. Будут установлены все обстоятельства произошедшего, а действиям всех причастных лиц дадут правовую оценку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что офицер пресс-службы Минобороны погиб при ударе ВСУ по журналистам.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 апреля, для всех знаков зодиака

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